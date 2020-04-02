Москва, , 12:50 — REGNUM «Кредитные каникулы» — оправданная и необходимая мера для тех граждан, кто действительно столкнулся с проблемами в текущей ситуации, например временно оказался без работы или существенно потерял в уровне дохода. Однако, как заявил ИА REGNUM 2 апреля директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов, у любой благой меры есть и обратная сторона медали.

«Безусловно, можно ожидать, что отсрочить погашение долга попытаются и те люди, у кого нет на это объективных причин, связанных с действием вирусного фактора. По сути, это можно назвать желанием извлечь для себя выгоду из сложившейся ситуации. Это попытка использовать повышенную лояльность банков, которые стараются максимально помочь именно тем клиентам, кому это действительно нужно», — отметил Соколов.

По его словам, важно понимать, что обращение за кредитными каникулами и реструктуризацией без объективных на то причин в перспективе, скорее всего, выйдет боком: «Заемщик, пользуясь банковской лояльностью, может и получит краткосрочную выгоду, снизив кредитную нагрузку, однако, когда станет известно о «подтасовке фактов», его будут ждать штрафы и испорченная кредитная история. Кроме того, в любом случае достаточно неразумно пытаться искусственно отсрочить погашение долга, не имея на то объективных оснований. Дело в том, что кредитные каникулы — это не прощение долга, его в любом случае придется возвращать. Поэтому текущие послабления для заемщиков, столкнувшихся с реальными проблемами, ни в коем случае нельзя воспринимать как возможность не платить по кредитам для всех остальных людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса в России вводятся «кредитные каникулы». Обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора может физлицо, индивидуальный предприниматель (ИП), предприниматель в сфере малого или среднего бизнеса, работающий в одной из отраслей, определенной правительством РФ.

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