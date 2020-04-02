Москва, , 12:56 — REGNUM С 26 марта по 2 апреля более 70 тысяч клиентов ВТБ обратились к банку с просьбой реструктурировать кредит. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кредитного учреждения.

Большая часть обращений — около 48 тысяч — приходится на кредиты наличными, остальная часть — на ипотечные займы, по которым граждане попросили отсрочку. ВТБ предлагает заемщикам возможность оформления кредитных каникул, отсрочки платежа, изменение срока кредита или ставки — каждое обращение рассматривается банком отдельно.

«За 30 и 31 марта — два дня работы по программе — банк принял 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул: 385 по ипотеке и 463 — по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа», — отметили в банке.

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