Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Китай, пользуясь ситуацией со значительным падением мировых цен на нефть, продолжает скупать чёрное золото для государственных резервов. Об этом 2 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться неназванными.

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Собеседники утверждают, что власти КНР обратились к правительственным ведомствам с просьбой оперативно координировать процесс заполнения государственных хранилищ. Аналогичный призыв увеличить закупки нефти и пополнять собственные резервуары прозвучал и в адрес частных компаний.

По словам источников, увеличение объёмов закупки нефти направлено на то, чтобы в итоге достичь уровня государственных запасов, эквивалентных 90 дням прямого импорта (согласно собранным агентством Bloomberg данным, это составляет почти 900 млн баррелей), который может быть расширен до 180 дней с учётом коммерческих запасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, обвал мировых цен на нефть начался в начале марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении уровня добычи нефти. Россия не согласилась на дальнейшее сокращение уровня добычи, на чём настаивала Саудовская Аравия, и предлагала остановиться на том уровне, который был на момент переговоров. Прийти к консенсусу сторонам не удалось.

Напомним, в конце марта стало известно, что Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах.

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