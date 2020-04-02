Тюмень, , 12:28 — REGNUM В Тюменской области временно прекращает работу пункт пропуска «Казанское» — «Кызыл-Жар» по инициативе правительства Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Закрытие пограничного пункта произойдёт с 23:00 (21:00 мск) 3 апреля 2020 года. Основание для закрытия — постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан».

В ведомстве прогнозируют скопление транспортных средств международного следования в Казанском.