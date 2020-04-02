Париж, , 12:09 — REGNUM Реализация автомобилей Renault Samsung в марте 2020 года в мире выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В компании связывают рост реализации с высокими продажами на рынке Южной Кореи. Всего за отчетный период дилеры Renault Samsung по всему миру продали 15 100 автомобилей.

Продажи на южнокорейском авторынке подскочили на 84%. За март там было продано 12 012 машины. А вот экспорт упал на 57%, до 3088 единиц.

За три месяца с начала 2020 года продажи Renault Samsung снизились на 28% и составили 28 390 единиц проданных авто.

На данный момент модельный ряд марки включает в себя компактный SM3, полностью электрический SM3 Z.E., небольшой внедорожник QM3 и седаны SM5, SM6 и SM7.

Напомним, французской автокомпании Renault принадлежит 80% акций Renault Samsung.

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