Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Муниципалитеты и регионы Швеции в этом году получат дополнительно €1,5 млрд. Выделенные средства должны покрывать расходы, связанные с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 1 апреля в Швеции было зафиксировано 4 947 зараженных коронавирусом, число смертей составляет 239 человек. Об этом 2 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, правительство Швеции и представители муниципалитетов, а также члены партии Центра и Либералы представят эту инициативу во время пресс-конференции утром 2 апреля. Ранее правительство страны уже пообещало, что в этом году муниципалитетам и регионам страны будет выделено €500 миллионов. Прошлой зимой представители Левой партии вместе с Умеренными и Христианскими демократами при поддержке Шведских демократов сумели получить еще €250 млн.

Согласно информации в СМИ, правительство и представители муниципалитетов в настоящее время получают дополнительные инвестиции в размере около €1,5 млрд. Причина, конечно, заключается в увеличении нагрузки на муниципалитеты и регионы, когда муниципальные власти столкнулись с тяжелыми последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономическая поддержка регионов является только одной из нескольких антикризисных мер. Напомним, что 1 апреля в правительстве Швеции сообщили о том, что безработица в стране вырастет до 9%.