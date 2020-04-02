Стокгольм, , 11:54 — REGNUM В Швеции число банкротств среди владельцев малого бизнеса резко увеличивается. Многие предприниматели теперь вынуждены видеть, как работа всей их жизни была разрушена. Закрытие предприятий, фабрик и магазинов стало следствием смертельной и, как оказалось позднее, экономически разрушительной коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 апреля сообщила шведская газета Expressen.

«В целом, в марте число банкротств увеличилось чуть более, чем на 23%, и эта тенденция указывает на свое продолжение по всей стране», — заявил Хенрик Харгеус, менеджер по рискам в Bisnode, предоставляющей услуги кредитной отчетности.

Так, в марте 2020 года в Швеции уже было зарегистрировано 655 банкротств по сравнению с 532 за тот же период прошлого года. Одна из наиболее пострадавших отраслей — рестораны, где число банкротств увеличилось чуть более чем на рекордные 90%. Коронавирусная инфекция COVID-19, которые держит большую часть мира железной хваткой, также оказала значительное влияние на пассажиропоток. Пандемия сильно ударила по шведским менеджерам и управляющим предприятий с увеличением числа банкротств их компаний на 80%.

«Коронавирус уже создал проблемы для компаний в Швеции. В целом число банкротств увеличилось в марте чуть более чем на 23%, и эта тенденция свидетельствует о продолжающемся росте по всей стране», — сообщил Хенрик Харгеус.