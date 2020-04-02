Москва, , 11:46 — REGNUM В России резко упал спрос на операции с наличными деньгами. Причём это коснулось как рублей, так и иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка 2 апреля.

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В финансовой организации уточнили, что в первой половине текущей недели объём снятия наличных рублей гражданами страны сократился на 70% — в офисах банка. В банкоматах стали реже снимать наличность на 28%.

При этом продажа долларов США и их выдача с вкладов клиентов снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

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В первую очередь такие показатели говорят о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус заставил жителей России с большей опаской относиться к наличным деньгам. Так, в Сбербанке на основании опроса портала «Рамблер», проведённого в марте, выяснили, что 42% граждан страны в большинстве случаев предпочитают безналичный способ оплаты и стараются не трогать бумажные деньги. При этом ещё 9% признались, что стали гораздо чаще платить безналичным способом из-за распространения коронавируса. Почти треть респондентов (31%) совершает платежи обоими способами в равной степени.

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