Токио, , 11:46 — REGNUM Стартовало производство автомобиля Venucia Star (Xing) — бюджетного аналога Nissan X-Trail. Об этом сообщается в четверг, 2 апреля, на сайте NJcar.ru.

Новинка создана японской компанией Nissan и китайским автопроизводителем Dongfeng. В дилерских центрах авто должно появиться в конце апреля текущего года.

Автомобиль собран на модульной платформе VSA, которая была создана специально для Venucia Star.

Модель оснащена многорычажной задней подвеской, а двигатель авто имеет поперечное расположение. Отдельно стоит отметить возможность подключения привода 4×4. Длина автомобиля равна 4 691 мм, а колесная база — 2 756 мм.

Часть технологий для создания Venucia Star были заимствованы у Nissan X-Trail. Внутри салона машины кресло переднего пассажира имеет выдвижную подставку для ног, а спинку заднего сиденья можно наклонить назад до «лежачего» положения.

Кроме того, в автомобиле есть дисплей цифровой приборной панели размером 12,3 дюйма и большой вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса размером 15,6 дюйма. Информационно-развлекательным комплексом можно управлять с помощью голоса.

В движение Venucia Star приводит мягко-гибридная силовая установка MHEV, которая состоит из 190-сильного турбированного мотора объёмом 1,5 л и аккумулятора на 48 вольт. Также автопроизводители установили в модель систему, которая при торможении вырабатывает электроэнергию для питания приборной панели.

Ожидается, что самая дешёвая версия Venucia Star будет стоить от 149 900 юаней (около 1,6 млн рублей).

Напомним, в феврале текущего года автокомпания Nissan продала в РФ 5725 машин, что на 7% меньше, чем в феврале прошлого года.

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