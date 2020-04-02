Ташкент, , 11:43 — REGNUM Распространение коронавируса в Узбекистане ускорило внедрение информационных технологий в бизнес. Об этом 2 апреля заявил глава торгово-промышленной палаты республики Адхам Икрамов на заседании международного пресс-клуба.

«Благодаря коронавирусу наша экономика действительно начала цифровизироваться», — сказал Икрамов. По его словам, банки стали развивать онлайн-услуги, а малые компании перешли на дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Узбекистане выявили 190 случаев заражения коронавирусом. В регионах республики введен карантин — жители не могут пересекать границы областей, также введен режим самоизоляции.

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