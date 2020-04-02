Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM

Предоставление предприятиям сферы общепита тех мер поддержки, что уже согласованы для малого бизнеса, было бы для них отличным подспорьем до начала нынешнего кризиса, теперь же, чтобы был какой-то эффект, нужны куда более радикальные действия, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя обращение рестораторов к правительству.

Ранее РИА Новости сообщили об обращении руководителей Федерации рестораторов и отельеров России, а также некоторых участников рынка, к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить на отрасль те меры поддержки, которые утверждены в отношении малого бизнеса. Отрасль находится на грани разорения, сказано в обращении. Ранее предприятиям малого и среднего бизнеса предоставили кредитные каникулы, снизили ставку взносов в социальные фонды и предоставили отсрочку по уплате налогов (кроме НДС).

« Если бы такие меры поддержки отрасли были утверждены в 2019 году, это было бы отличным ходом. Тогда рентабельность уже падала, и это было бы большим подспорьем для участников рынка. Но в нынешней ситуации это даже не полумеры. Это недомеры.

Сейчас, когда бизнес остановлен и выручка отсутствует, компании все равно, по какой ставке предлагается платить взносы в социальные фонды. Хоть 30%, хоть 15%, хоть 1%. Денег все равно нет.