Санкт-Петербург, 2 апреля 2020, 11:41 — REGNUM
Предоставление предприятиям сферы общепита тех мер поддержки, что уже согласованы для малого бизнеса, было бы для них отличным подспорьем до начала нынешнего кризиса, теперь же, чтобы был какой-то эффект, нужны куда более радикальные действия, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя обращение рестораторов к правительству.
Ранее РИА Новости сообщили об обращении руководителей Федерации рестораторов и отельеров России, а также некоторых участников рынка, к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить на отрасль те меры поддержки, которые утверждены в отношении малого бизнеса. Отрасль находится на грани разорения, сказано в обращении. Ранее предприятиям малого и среднего бизнеса предоставили кредитные каникулы, снизили ставку взносов в социальные фонды и предоставили отсрочку по уплате налогов (кроме НДС).