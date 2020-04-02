Йоханнесбург, ЮАР, , 11:42 — REGNUM В компании Samancor Chrome, которая является одним из крупнейших в мире производителей феррохрома, объявили о форс-мажорных обстоятельствах из-за 21-дневного карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса в ЮАР, что привело к дальнейшему сокращению поставок на мировом рынке хрома. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Представитель компании подтвердил, что Samancor объявил клиентам о форс-мажоре в ответ на запрос Reuters по электронной почте после аналогичных действий других производителей хрома в ЮАР. Samancor имеет годовой объем производства около 1,2 млн тонн феррохрома и хромитовой руды, говорится на сайте компании.

Как отмечают репортеры, власти ЮАР постановили, чтобы все подземные шахты и печи были переведены в режим технического обслуживания с полуночи 26 марта в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

По информации журналистов агентства, в пятницу, 27 марта, производитель хрома и платины Tharisa объявил о форс-мажорных обстоятельствах в своих соглашениях о продаже концентрата хрома, в то время как Jubilee Metals, другой производитель хрома, свел все свои операции к техническому обслуживанию.

ЮАР является крупнейшим в мире производителем хромовой руды, важнейшего ингредиента нержавеющей стали, и в прошлом году поставила в Китай 12,5 млн тонн минерала — 83% от общего объема импорта хрома в Китай.

Сокращение поставок хрома обычно приводит к росту цен, однако карантин в значительной части Европы и США, введенный в ответ на кризис с пандемией коронавируса, привел к снижению спроса на автомобили, бытовые приборы и другие изделия из нержавеющей стали.

«Карантин в ЮАР поддерживает цену, но не приводит к ее повышению», — заявил Элли Ван, старший аналитик консалтинговой группы CRU Group.

CRU оценивает запрос в мировых поставках хрома в 36 миллионов тонн в этом году. Одна только ЮАР поставила 23 миллиона тонн хрома в прошлом году. Как ожидается, добыча хрома в ЮАР сократится до 21,5 миллионов тонн в этом году.