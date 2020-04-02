Киев, , 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные обнародовала 2 апреля пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что нынешние объемы транзита на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Непосредственно в марте 2020 года «Оператор ГТС» обеспечил транспортировку 4,6 млрд кубометров природного газа в страны ЕС и Молдавию. Это на 2,6 млрд кубометров, или 36% меньше относительно объемов газа, прокачанных в марте 2019 г.

Вместе с тем украинская компания напоминает, что в любом случае, как бы ни упали объемы транзита, мощности ГТС Украины оплачиваются российским Газпромом в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд кубометров газа в год.

ИА REGNUM напоминает, что новый контракт на транзит газа Украина и Россия подписали в последние дни 2019 года. Соглашение подписано на пять лет, согласно документу, Россия обязуется в этом году транзитировать по территории Украины 65 млрд кубометров газа, а в следующие четыре года — как минимум 40 млрд кубов.