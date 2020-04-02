Новосибирск, , 11:29 — REGNUM Возможные потери для бюджета Новосибирска от остановки стройплощадок будут серьёзными, считает мэр города Анатолий Локоть. Об этом он сообщил на часе прессы сегодня, 2 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Оценить масштабы этих потерь мы пока не можем. Я наметил специальное совещание, и по моему поручению сегодня наши финансисты и экономисты просчитывают ситуацию от введённых мер, потому что остановлена предпринимательская деятельность, предписано вводить определённые льготы на малый бизнес, на арендаторов, в целом на тех людей и организаций, которые ведут предпринимательскую деятельность на территории города. А это немалая часть от налогов и от арендной платы за землю, за собственность, — сказал Локоть. — Уже сегодня понятно, что эти потери будут. Каковы размеры, будущее покажет. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. То есть, насколько долго продолжится этот режим остановки и самоизоляции».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске с сегодняшнего дня, 2 апреля, прекращена работа промышленных предприятий.

Накануне, 1 апреля, новосибирские строительные организации приостановили работы из-за введённого карантина.

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