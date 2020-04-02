Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM

Работающим в удалённом режиме скидки на оплату услуг связи не помогут, многие сейчас думают о гораздо более серьезных вещах вплоть до сохранения самой работы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя инициативу члена Общественной палаты Ильи Сёмина.

Ранее RT сообщило, что Сёмин обратился к Минкомсвязи с предложением предоставить работающим на удалённом доступе скидки на оплату услуг связи. В новом режиме труда люди стали чаще звонить и использовать интернет, нужно компенсировать 50% от разницы, то есть от появившихся дополнительных расходов, полагает он.

« Мы все сейчас понимаем, что мы вступаем в сложнейший кризис, в том числе экономический. Он грозит серьезной перестройкой в части бизнеса. Скорее всего, буду существенные сокращения. В целом ряде отраслей увольнения уже начались. Поэтому скидки на оплату услуг связи — это как мёртвому припарка. Люди сейчас думают о другом — о том, не потеряют ли они работу.

Что касается нагрузки на операторов в условиях всеобщей самоизоляции, то она, конечно, выросла — примерно на 25%, если говорить о Петербурге. Пока операторы, можно сказать, почти справляются, сбои происходят, но пока локальные и не критичные.