Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министерство промышленности и науки организовало работу по сбору информации о востребованной в новых условиях продукции и организации ее производства в регионе.

«Сегодня мы ориентируем наших производителей на освоение выпуска продукции медицинского назначения: аппараты ИВЛ, тепловизоры, бактерицидные облучатели, кислородное оборудование, дезинфекторы-санитайзеры. К выпуску необходимой продукции подключены резиденты технопарка «Университетский», в настоящее время в разработке печать комплектующих и расходных материалов для медицинской техники с помощью аддитивных технологий», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Так, инжиниринговый центр технопарка «Университетский» подключился к глобальной инициативе Европейской ассоциации станкостроительной промышленности (CECIMO) и предложил свои мощности по 3D печати для производства составляющих медицинского оборудования.

«Мы увидели призыв Европейской ассоциации о помощи, предложили наши компетенции для борьбы с коронавирусом. В настоящее время от них получен набор востребованных моделей — вентиляторы, модули, переходники, образцы клапанов для ИВЛ. Все это необходимо для оборудования, которое работает в палатах интенсивной терапии по всему миру. Сейчас мы готовим производство для изготовления первых образцов», — рассказал руководитель инжинирингового центра технопарка Виталий Баланчук.

Он также сообщил, что с помощью аддитивных технологий инжиниринговый центр произвел прототип многоразовой маски из пластика, напечатана пробная партия накладок на дверные ручки, которые позволяют открывать двери без касания, а также персональные накладки на ручки, которые люди смогут носить в своем кармане.

«Мы уже направили информацию о наших возможностях в правительство Свердловской области, инжиниринговому центру поставлена задача держать оборудование в полной «боевой» готовности и реагировать на запросы медиков 24 часа в сутки. Благодаря методу обратного инжиниринга мы сможем поддерживать вышедшее из строя медицинское оборудование», — сказал Виталий Баланчук.