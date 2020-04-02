Москва, , 11:12 — REGNUM Уровень падения реальных доходов населения РФ зависит от того, сколько продлится объявленный в России режим «домашнего ареста», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда речь идёт о падении реальных доходов населения в России в 2020 году, встаёт вопрос о количестве безработных. Количестве тех, кто сейчас лишается средств к существованию, — сказал Делягин. — Я провел в Telegram опрос, который показал, что только 18% жителей Российской Федерации верят в то, что объявленные в России «каникулы» продлятся до 6 апреля. До понедельника. А 55% думают, что это всё продлится до мая. Так что всё зависит от продолжительности режима «домашнего ареста» и от того, будут ли губернаторы перекрывать движение людей и товаров между регионами. Потому что федеральный центр блистательно самоустранился и свалил всё на губернаторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предположил, что безработица в РФ увеличится вдвое в течение месяца.

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