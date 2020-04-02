Москва, , 10:59 — REGNUM Быстрое распространение COVID-19 в начале 2020 года вызвало опасения по поводу рецессии в международном масштабе. Однако мировая экономика стала хрупкой ещё до появления эпидемии коронавируса — торговая война между США и Китаем в сочетании с растущей геополитической напряжённостью нанесла серьёзный урон мировой торговле и глобальному экономическому росту. Вне зависимости от того, сколько продлится эпидемия, выход из рецессии потребует согласованных решительных мер по стимулированию экономики от всех государств мира. Об этом написал исполнительный директор Института международных отношений и стратегических исследований имени Лакшмана Кадиргамара Ганешан Виньяраджа в своей статье на сайте международного клуба «Валдай».

Ещё до рецессии, вызванной коронавирусом, в Китае из-за торговой войны наблюдался спад промышленного производства, а в Европе наблюдалось замедление экономики из-за политической неопределённости и Brexit. Эти процессы сочетались с возникновением признаков рецессии в развивающихся странах (например, Индии), в ряде таких государств наблюдался отток капитала на фоне роста уровня задолженности.

На этом фоне COVID-19 произвёл разрушительный экономический шок, вызвав обрушение международных фондовых рынков и нарушение глобальных цепочек поставок. На фоне сокращения мировых объёмов производства и запретов на передвижение людей безработица и неравенство доходов растут.

Оценивать полный экономический эффект от COVID-19 пока невозможно из-за неполноты данных, отмечает Виньяраджа, однако уже сейчас можно с определённость говорить о том, что глобальный рост в 2020 году будет меньше 2019 года. Насколько меньше — зависит от того, как быстро международному сообществу удастся победить эпидемию.

Если вспышка окажется короткой и умеренной по последствиям, показатель роста ВВП в 2020 году с большой вероятностью окажется в диапазоне 2,3−2,5%, а в 2021 году может даже произойти подъём. Тем не менее этот сценарий всё равно будет входить в определение рецессии как падения реального валового дохода страны в течение двух последовательных кварталов.

В случае длительного воздействия COVID-19 глобальный экономический рост в 2020 году может сократиться до 1,0−1,5% и остаться слабым в 2021 году. Такой сценарий означает запуск длительной рецессии.

По мнению Виньяраджи, для выхода из сложившейся ситуации правительства мира должны придерживаться скоординированных ответных мер. Прежде всего, в модернизации нуждается единственное глобальное учреждение здравоохранения в системе ООН — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В последнее время она столкнулась с сокращением финансирования и теперь нуждается в больших объёмах ресурсов для поддержки охваченных эпидемией экономик.

Вторым главным приоритетом для властей должны стать масштабные государственные программы по финансовой поддержке домохозяйств.

Администрация Трампа и Конгресс США договорились о крупном пакете экономических стимулов, а Федеральная резервная система США снизила процентные ставки до нуля. В свою очередь, Европейский центральный банк ввёл скромный пакет стимулов, включающий новые дешёвые кредиты банкам, но не снижал процентные ставки.

Однако, по мнению, Виньяраджи, эти антикризисные меры несоразмерны угрозе и выглядят явно недостаточными на фоне тех расходов и скоординированных международных решений, которые были предприняты ради преодоления финансового кризиса 2008 года.