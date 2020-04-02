Москва, 2 апреля 2020, 10:55 — REGNUM В условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, власти РФ должны ограничить произвол монополий, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Развивая тему о произволе монополий, Делягин обратил внимание на то, что в некоторых торговых сетях не было товаров, «хотя их склады были переполнены в это время».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса в России вырос спрос в онлайн-магазинах практически на все категории, но в первую очередь на товары длительного хранения, бытовые товары.
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