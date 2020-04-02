Москва, , 10:55 — REGNUM В условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, власти РФ должны ограничить произвол монополий, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Государство должно помогать экономике России по трём основным направлениям. Первое, это очень жёсткое ограничение произвола монополий. Второе, это ограничение финансовых спекуляций, а не кормление спекулянтов нашими деньгами. Третье, это автоматический, заявительный режим регистрации безработных, причем в режиме онлайн с выплатой реального прожиточного минимума, а не фиктивного. И кредит малому и среднему бизнесу в размере не менее 20% от оборота прошлого года. Тоже в заявительном режиме, на год, по ставке не более 6%», — сказал Делягин.

Развивая тему о произволе монополий, Делягин обратил внимание на то, что в некоторых торговых сетях не было товаров, «хотя их склады были переполнены в это время».

«То есть некоторые торговые сети можно заподозрить в разогревании дефицита, когда была паника», — предположил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса в России вырос спрос в онлайн-магазинах практически на все категории, но в первую очередь на товары длительного хранения, бытовые товары.

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