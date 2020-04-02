Москва, , 10:54 — REGNUM Российская валюта чутко реагирует на изменение нефтяных котировок. На них в середине недели воздействуют заявления Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Трамп сказал об уверенности в том, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по поводу координации добычи нефти и преодолеют ценовую войну.

Если же этого не произойдёт, то США разрешат ситуацию иным образом, утверждает американский президент. Такая новость привела к некоторой коррекции котировок нефти марки Brent вверх, в диапазон $27,20 — 27,80.

Вслед за ними и российская валюта укрепляется 2 апреля, пара доллар/рубль в начале торгов на МосБирже опустилась с 78,70 к 77,80 руб. Этому способствует и продолжение продаж валюты ЦБ РФ, объём которых оценивается в 15−16 млрд руб. в день, почти втрое выше, чем в середине марта.

В течение дня не запланированы значимые события, способные существенно повлиять на курс. В таких условиях вероятно сохранение его локального диапазона 76,90 — 78,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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