Сеул, , 10:52 — REGNUM Продажи автомобилей южнокорейского подразделения General Motors упали на 12% в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в компании связывают со слабым экспортом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, GM Korea реализовала 37 918 автомобилей в марте 2020 года. При этом продажи на южнокорейском авторынке выросли на 40%. На внутреннем рынке было продано за отчетный период 8 965 автомобилей GM Korea. Произошло это за счет увеличения спроса на спортивные внедорожники марки.

Экспорт автомобилей компании упал на 21%, до 28 953 единиц. Кроме того, сообщается, что с января по март продажи GM Korea сократились на 24%, до 86 528 единиц.

Напомним, в 2019 году GM Korea выпустила новый пикап Colorado среднего размера и внедорожник Traverse.

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