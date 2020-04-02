Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Бюджет Грузии на 2020 год был сокращен с 14 млрд лари (около $ 4,3 млрд) до 11 млрд лари (около $ 3,3 млрд). Об этом сообщил премьер-министр страны 1 апреля в эфире телеканала «Имеди».

Как рассказал глава грузинского правительства, в рамках экономии бюджетных средств были отменены проекты, завершение которых в сложившихся условиях не имеет смысла.

«Помимо сокращения текущих расходов, мы приостановили некоторые инфраструктурные проекты и сократили бюджетные расходы, которые, к сожалению, потеряют смысл к концу года. Например, проекты, ориентированные на туризм», — объяснил глава грузинского правительства.

Кроме того, как рассказал премьер-министр, были отменены разные культурные и спортивные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гахария заявил, что на преодоление экономических последствий, связанных с распространением коронавируса, из государственного бюджета будет выделено 2 млрд лари (около $ 600 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии назвал основную цель в борьбе с коронавирусом