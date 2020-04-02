Калуга, , 11:59 — REGNUM Вопросы срочного переоснащения и переоборудования медицинских учреждений Калужской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции стали темой заседания оперативного штаба. На обновление медучреждений из средств федерального бюджета области выделено около 400 млн рублей. В калужскую городскую клиническую больницу № 2 «Сосновая роща» будет направлен 171 млн, в областную инфекционную больницу — 200 млн рублей, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM.

В регионе сформирован набор аппаратов, которые необходимы клиникам. Отдельное внимание уделено закупке спецодежды для врачей и медицинских сестер. В настоящее время идет поиск материала, из которого они будут сделаны. По словам заместителя губернатора области Константина Горобцова, в области есть материал на 11 тыс. костюмов.

«Мы продолжаем искать поставщиков данного вида материала. Как-то только будет найден материал, предприятия приступят к пошиву. Лекала уже есть», — отметил калужский замгубернатора.

По информации оперативного штаба, на территории Калужской области зафиксировано пять случаев коронавирсной инфекции. Один пациент выздоровел. На карантине в больнице находятся 34 человека. Условно-положительные анализы 16 человек направлены на проверку. На обсервации находятся девять человек. Дома под наблюдением медиков — 2323 человек. По результатам анализов с наблюдения снято 1611 человек.

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