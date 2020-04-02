Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Правительство Казахстана планирует создать более 240 тыс. новых рабочих мест. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на видео совещании.

По его словам, на поддержку занятости населения будет направлено 1 трлн тенге ($2,23 млрд). Средства пойдут не создание постоянных и временных рабочих мест. Мамин сказал, что на эти деньги планируется реконструировать объекты инфраструктуры.

Премьер-министр добавил, что социальные выплаты в размере 42 500 тенге ($95) получат около 3 млн человек. Бесплатные продуктовые наборы регулярно будут получать 800 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видео обращении к народу поручил правительству усилить меры поддержки занятости, особенного среди молодежи.

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