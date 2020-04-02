Аккра, , 10:42 — REGNUM Министры финансов стран Африки обратились с запросом в Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз о поддержке облегчения бремени двусторонних, многосторонних и коммерческих задолженностей стран региона в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Экономической комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН).

В соответствии с заявлением, Африка сталкивается с угрозой надвигающегося глобального экономического спада, резкого падения цен на нефть и сырьевые товары и падения курсов валют, что угрожает поставить под угрозу мероприятия против распространения коронавируса.

В соответствии с отчетом Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, число подтвержденных случаев коронавируса на континенте достигло не менее 5700 в среду, 1 апреля, причем более 170 с летальным исходом. И хотя это составляет лишь небольшую часть случаев заражения во всем мире, эксперты опасаются, что слабые системы здравоохранения стран Африки могут не справиться в случае дальнейшего распространения вируса.

Сопредседатели ЭКА ООН под руководством министра финансов ЮАР Тито Мбовени и министра финансов Ганы Кена Офори-Атта провели переговоры во вторник, 31 марта, посредством видеоконференции.

«Призыв к облегчению бремени задолженности… должен распространяться на всю Африку и должен осуществляться скоординированно, совместными усилиями», — говорится в заявлении комиссии.

По словам репортеров, африканские правительства уже обращались с просьбой о немедленном освобождении от обязательств по обслуживанию долга, в том числе на саммите G20 на прошлой неделе, и хотели бы, чтобы часть их долгов была прощена или преобразована в долгосрочные ссуды под низкие проценты.

Однако сложная ситуация с кредиторами в Африке, в группу которых входят традиционные двусторонние и многосторонние кредиторы, Китай, коммерческие банки, товарные трейдеры и держатели облигаций, по мнению экспертов, затруднит усилия по облегчению долгового бремени континента.

Как отмечают репортеры, на первоначальной встрече, организованной ЭКА ООН в прошлом месяце, министры стран Африки запросили 100 миллиардов долларов на поддержку африканских стран во время пандемии.

После встречи во вторник, 31 марта, они пояснили, что 44 миллиарда долларов из этой суммы будут объединены в фонд специального назначения (SPV) и будут использованы для обслуживания внешнего долга африканских стран.

«Это спасет страны от дефолта, предоставляя им финансовое пространство, необходимое для реагирования на кризис», — говорится во втором заявлении ЭКА ООН, опубликованном позднее в среду, 1 апреля.

Представители комиссии подчеркнули, что партнеры по развитию Африки должны рассмотреть вопрос о списании задолженности и сохранении процентных ставок в течение двух-трехлетнего периода для всех африканских стран с низким и средним уровнем дохода.

По их словам, эти предложения должны быть подготовлены к официальному утверждению МВФ и Всемирным банком на весенних встречах многосторонних кредитных организаций 15 апреля.