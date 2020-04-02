Москва, , 10:27 — REGNUM Мировые цены на нефть могут частично восстановиться, но экономика РФ устроена так, что это будет канализировано в бюджете и в самом нефтегазовом секторе, а экономике достанется очень мало, даже если начнётся какое-то восстановление цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Главная проблема — это режим домашнего ареста, который введён совершенно безумным, незаконным и нелогичным способом, — сказал экономист. — Самоизоляция может быть у монаха или у человека, который чего-то боится. А у нас режим домашнего ареста! Люди [которые его ввели] не умеют пользоваться даже собственными законами. Их титанические усилия по разрушению экономики прогнозировать нельзя. Кто мог себе вообразить режим самоизоляции? Кто мог себе вообразить выход из дома в аптеку по смс-разрешениям? Кто мог себе вообразить самоизоляцию полиции в городе, где миллион мигрантов?»

Напомним, как сообщалось ранее, уже появилась информация о том, что следующая неделя будет также объявлена в России нерабочей.