Нью-Дели, , 10:28 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Hyundai в Индии приступили к реализации премиальной модели Solaris (в Индии модель называется Verna). Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Новинка имеет богатое оснащение. Среди опций авто стоит отметить функцию вентиляции передних сидений, беспроводную зарядку для смартфонов и люк с электроприводом.

Кроме того, Hyundai Verna оснащена новейшей информационно-развлекательной системой, которой можно управлять с помощью голоса. Отдельно стоит отметить опцию дистанционного включения зажигания с помощью смартфона. Также с помощью телефона можно открывать центральный замок и управлять климатом.

Внешний вид новой модели практически полностью идентичен новой модели Solaris для РФ. Авто имеет специальные накладки на бампера и колёсные диски с двухцветной окраской.

Линейка двигателей премиальной Solaris состоит из трех силовых агрегатов.

Основным движком является 115-сильный атмосферный агрегат рабочим объёмом 1,5 л, который сочетается с 6-скоростной «механикой» или вариатором. Также для покупателей доступна модель с однолитровым турбированным движком мощностью 120 «лошадей», работающим с 7-скоростным «роботом».

Стоимость самого дешёвой модели составляет 931 тыс. рупий (около 963 тыс. рублей).

Напомним, по итогам марта текущего года продажи машин компании Hyundai Motor на мировом рынке упали на 20,9%, до 308 503 единиц.

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