Москва, , 11:35 — REGNUM Реализация инфраструктурных проектов «Российских железных дорог» на территории Ирана приостановлена. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Так, остановлен проект компании «РЖД Интернешнл» по электрификации линии Гармсар — Инче Бурун. Компания также закрывает филиал в Тегеране. Иранская сторона уведомлена о принятых решениях.

В РЖД уверены, что временный отказ от проектов не отразится на развитии партнерских отношений России и Ирана в железнодорожной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана готовят план социального дистанцирования на фоне пандемии коронавируса. В стране количество выявленных случаев заражения превысило 47,5 тыс., скончались более 3 тыс. человек.

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