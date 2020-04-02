Ульяновск, , 10:23 — REGNUM В Ульяновской области будет сформирована бюджетная комиссия, которая будет контролировать расходы на борьбу с коронавирусом. В её состав войдут чиновники и депутаты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе создаётся совместная бюджетная комиссия из состава правительства и Законодательного собрания региона, которая будет «оперативно обсуждать организационно-промышленные и финансовые вопросы». На неё будет возложено утверждение расходов на борьбу с пандемией. В первую очередь, речь идёт о тратах из резервного фонда.

По словам премьер-министра Ульяновской области Александра Смекалина, в регионе «пересмотрели бюджеты всех отраслей, оставив лишь первоочередные и социально ориентированные расходы». Дополнительные средства будут направлены в резервный фонд.

Отмечается, что перераспределение средств будет производиться на основании совместного обсуждения бюджетной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области идёт перераспределение расходов в пользу пополнения резервного фонда. В результате «снятия» средств, предусмотренных на проведение массовых мероприятий, фонд возрастёт на 600 млн рублей. Средства направят на обеспечение безопасности жителей региона, оказание дополнительных мер поддержки бизнесу и населению.

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