Москва, , 10:17 — REGNUM По количеству занятых в экономике мобильных приложений Россия уступает только двум странам в мире. Так, согласно исследованию влияния экономики приложений на рынок труда, которое провели Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» при поддержке Google, по этому показателю РФ опережают только США и Китай.

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Так, на сегодня в Соединённых Штатах в этой отрасли заняты 1 млн 729 тыс. человек, в Японии — 579 тыс. человек. В России в этой сфере трудятся свыше 470 тыс. человек. При этом, по прогнозам экспертов, уже в 2022 году этот показатель вырастет в два с половиной раза и достигнет 1,1 млн.

Согласно данным проведенного опроса, 85% из 255 российских IT-компаний уверены, что развитие мобильных технологий и их широкое применение изменит подходы к ведению бизнеса, пишет газета «Известия». При этом почти для трети компаний (325) мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии.

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Выяснилось, что мобильные технологии в своей деятельности применяют 97% компаний традиционных отраслей экономики, таких, как финансы, торговля, промышленность, транспорт и логистика, строительство, сфера услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году рынок мобильных приложений вырос до $83,5 млрд. Такую сумму составили расходы на мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play .