Москва, , 10:11 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в онлайн-конференции бизнес-школы «Сколково», посвященной обсуждению сценариев устойчивости в кризисных ситуациях для крупного бизнеса.

Модератор дискуссии проректор по академическим и образовательным вопросам Московской школы управления «Сколково», профессор IESE Business School Евгений Каганер обсудил с инвестором и предпринимателем Рубеном Варданяном и генеральным директором ФосАгро, президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым влияние пандемии коронавируса и волатильности товарных рынков на деятельность крупных компаний.

Инвестор Рубен Варданян отметил, что особенностью кризиса, который сегодня переживает бизнес и общество, является его многонаправленность и многофункциональность.

«Он одновременно происходит по всем фронтам. В этой связи модель поведения, принятия решений и реакции бизнеса должна быть адаптирована к этой реальности, — заявил Варданян. По его словам перед бизнесом сейчас стоят четыре вызова: необходимость адаптации к жестким карантинным мерам, наступление негативных экономических и социальных последствий на местах, возможной долгосрочной глобальной рецессии и ускорение новых тенденций в экономике, таких как цифровизация бизнес процессов».

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев подчеркнул, что сегодня мир вступил «на территорию неизведанного и неизвестного, когда вещи, ранее казавшиеся невообразимыми и невозможными теперь представляются необходимыми и действенными мерами».

Он рассказал об оперативной реализации во взаимодействии с местными и региональными властями карантинного режима в городах присутствия компании — Череповце, Кировске, Апатитах, Волхове и Балакове.

«Чем раньше мы предпринимаем необходимые меры, тем быстрее и с меньшими последствиями мы выйдем из этой кризисной ситуации. Эти достаточно жесткие меры жизненно важны, чтобы эффективно купировать распространение вируса», — отметил Андрей Гурьев, возглавивший центральный штаб «ФосАгро» по противодействию распространению вирусной инфекции и аналогичный штаб отраслевой ассоциации — РАПУ.

Он добавил, что в условиях кризиса залогом устойчивой работы любой крупной компании является сохранение всех звеньев сложившихся производственно-сбытовых цепочек. В этой связи у крупных компаний должны быть разработаны производственные регламенты для устойчивой работы при любом сценарии развития эпидемической ситуации, как это было сделано в компании «ФосАгро». При их разработке учитывался успешный опыт, наработанный бизнесом в странах, первыми принявших удар эпидемии, — в КНР, Южной Корее, Сингапуре и Гонконге.

На всех предприятиях ФосАгро установлен особый режим работы. Сотрудники, задействованные на производстве непрерывного цикла, перед работой проходят медицинский контроль. У них регулярно измеряется температура тела с помощью бесконтактных термометров. Для установки на проходных закуплены потоковые тепловизоры. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы. Все совещания проводятся в формате видеоконференций, больше месяца действует запрет на командировки. Производится дополнительная дезинфекция рабочих мест и транспорта. На производстве установлены диспенсеры с антисептиком, обеззараживатели воздуха. Все работники предприятий в полном объеме обеспечены масками. На корпоративном портале ФосАгро создан раздел, размещающий актуальные материалы по теме профилактики заболеваемости.

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются автомобили скорой помощи, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сами аппараты ИВЛ для учреждений здравоохранения, кислородные концентраторы, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, обеззараживатели воздуха и средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты.

Гурьев, который является сопредседателем Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции, подчеркнул, что на базе РСПП бизнесу будет предоставлен доступ к протоколам действий в условиях эпидемий, выработанным ведущими российскими компаниями и коллегами за рубежом. Это поможет обеспечить координацию усилий, обмен опытом работы антиэпидемических штабов и тиражирование лучших профилактических практик.

Читайте ранее в этом сюжете: Производители минеральных удобрений защищают коллективы от COVID-19