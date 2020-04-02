Ульяновск, , 10:05 — REGNUM В Ульяновской области идёт перераспределение расходов в пользу пополнения резервного фонда. В результате «снятия» средств, предусмотренных на проведение массовых мероприятий, фонд возрастёт на 600 млн рублей, сообщается на сайте Заксобрания по итогам встречи депутатов с премьер-министром региона Александром Смекалиным.

Спикер парламента Валерий Малышев, говоря о пересмотре расходной части, пояснил, что «сейчас не время развлекательных мероприятий, и необходимо все средства, запланированные на массовые мероприятия, перевести в резервный фонд». В результате в резерве окажутся ещё почти 600 млн рублей «с различных статей бюджета ведомств, предусмотренных на организацию развлекательных, публично-массовых мероприятий, косметических ремонтов и другие расходы, не связанные с реализацией стратегических задач и обеспечения жизненно важных направлений», говорится в сообщении.

Средства направят на обеспечение безопасности жителей региона и оказание дополнительных мер поддержки бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет Заксобрания единогласно принял решение о сокращении сметы на содержание парламента на 26 млн рублей и передаче в региональный резервный фонд. Резервный фонд будут пересматривать не только на региональном, но и муниципальных уровня.

По последним данным, из-за рубежа вернулись в Ульяновскую область 1233 человека, из них 236 находятся на учёте медиков, девять человек госпитализированы с признаками ОРВИ.

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