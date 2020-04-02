Москва, 2 апреля 2020, 10:05 — REGNUM Экономические итоги 2020 года в России могут быть хуже, чем в 2008 году, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который допустил, что в 2020 году ВВП России может упасть на 8%.
Как подчеркнул Делягин, экономика Россия уничтожается именно государством, а не дешевой нефтью.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
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