Москва, , 10:05 — REGNUM Экономические итоги 2020 года в России могут быть хуже, чем в 2008 году, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который допустил, что в 2020 году ВВП России может упасть на 8%.

«Все зависит от реакции государства. Если власти продолжат сходить с ума так, как они сходят сейчас, то 8% это оптимистическая оценка, — сказал Делягин. — Если все будет развиваться как сейчас, то падение может составить 10−12%. Это очень много. Но мы же видим, что они, по сути, не делают ничего. Они произносят какие-то бессвязные заклинания, какие-то льготы обещают никому уже не нужные в этой ситуации. Будет хуже, чем в 2008 году. Потому что в 2008 году был удар извне. В государстве еще оставались люди, которые помнили Примакова и Маслюкова, которые на что-то реагировали. А сейчас главный ущерб экономике наносит государство».

Как подчеркнул Делягин, экономика Россия уничтожается именно государством, а не дешевой нефтью.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.

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