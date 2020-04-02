Уфа, , 10:06 — REGNUM 15,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт и строительство дорог в текущем году в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, не смотря на то, что в Башкирии в апреле месяце никогда не заливали асфальт, в этом году заливка начнется со следующей недели.

Отмечается, что в республике уже начали свою работу 18 из 27 асфальто-бетонных заводов. С сегодняшнего дня начаты работы по снятию верхнего слоя до 5 см (фрезированию) старого асфальта в Чишминском районе и в Уфе на улице Дагестанской. Начинают фрезирование на Пугачёва.

Радий Хабиров отметил, что укладывать асфальт начнут со следующей неделе, поскольку в ближайшие два дня прогнозируется минусовая температура. Поэтому данные работы начнут с понедельника, когда погода станет благоприятной.

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