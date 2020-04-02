Вашингтон, , 10:00 — REGNUM На одной из торговых площадок в Соединённых Штатах выставили на продажу редкую модель Dodge Viper ACR-X за 159 тыс. долларов (около 12,4 млн рублей). Об этом сообщается на сайте MoparInsiders.

Данная модель — одна из пятидесяти, которые были выпущены Chrysler Corporation в сотрудничестве с American Club Racing. Всего же было собрано 50 таких автомобилей. Выставленный на продажу Viper ACR-X имеет второй порядковый номер. По словам владельца, машина находится в отличном техническом состоянии и имеет всю необходимую заводскую документацию.

Авто предназначено для ралли. Оно имеет заводской каркас, собственную систему пожаротушения и пакет безопасности Competition Coupe.

По заверению владельца, Dodge Viper ACR-X находится в идеальном состоянии. Пробег авто составляет 10 миль (около 16,1 км).

Ранее сообщалось, что летом 2020 года на аукционе Sotheby’s в немецком городе Эссен будет выставлен на торги первый гоночный Volkswagen Golf 1975 года выпуска.

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