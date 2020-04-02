Грозный, , 09:55 — REGNUM Чеченская Республика получит от федерального центра субсидии на оснащение медицинских учреждений в условиях борьбы с коронавирусом. Общая сумма помощи составит 328 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

На средства, выделенные правительством РФ из резервного фонда, будут созданы новые койко-места в больницах, перепрофилированы медучреждения для приема больных с коронавирусом, а также приобретено необходимое медицинское оборудование.

Согласно указу правительства РФ, общая сумма помощи 77 регионам РФ составит 33,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чечни приняли решение о перечислении 50% своего месячного заработка медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом.