Москва, , 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх. По состоянию на 9:37 мск 2 апреля этот показатель вырос на 9,7% и достиг $27,4 за баррель.

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При этом самым высоким показателем сегодняшних торгов для нефти этой марки стала отметка $27,85 за баррель.

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Стоимость нефти WTI к этому часу прибавила 8,22% и достигла $22,1 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что последние числа марта экспортные цены на нефть российской марки Urals за баррель опустились ниже нуля. Так, в начале текущей недели нефть этого сорта стоила порядка минус 1007 рублей за тонну, 31 марта — уже минус 1,2 тыс. рубля за тонну.

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