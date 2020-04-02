Москва, , 09:52 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов на фоне планов о продлении в России нерабочей недели ожидает дополнительных компенсаций бизнесу, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

По итогам встречи президента РФ с членами правительства в стране может быть продлена нерабочая неделя.

«Может мера и правильная, но мы пока не слышим понятных предложениях о помощи тем предприятиям, работники которых не будут работать. Если государство через голову руководителя предприятия отпускает его сотрудников в отпуск с содержанием, то логично этому предприятию компенсировать как минимум зарплаты этих работников, как максимум помочь снизить убытки», — рассуждает Щапов.

По его мнению, пока предложенные правительством меры в этом направлении недостаточны, парламентарий ссылается на опыт европейских стран.

«Просто для примера: в Германии сейчас государство компенсирует работникам 60% зарплаты в случае простоя (67% — если есть ребенок). Там есть и другие меры, например, запрет на расторжение договоров аренды помещений. А у нас пока запрет на проверки налоговой. Спасибо конечно, но как-то недостаточно», — заключил он.

Неделя, начинающаяся 6 апреля, в России на фоне коронавируса также будет нерабочей, сообщает «Коммерсантъ».

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