Лион, Франция, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Согласно данным, собранным Торгово-промышленной палатой, производство во французском Лионе упало на 70%, передает BFM TV.
Во всей Франции эпидемия коронавируса вызывает опасения по поводу начала экономического кризиса.
Известно, что некоторые компании сталкиваются с трудностями поставок и отсутствием необходимого числа сотрудников, которые должны сидеть со своими детьми дома.
В результате две трети компаний в Лионе прибегли к программе неполного рабочего дня и чуть менее 50% внедрили систему удаленной работы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон планирует перенести муниципальные выборы на октябрь.
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