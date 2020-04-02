Лион, Франция, , 09:52 — REGNUM Согласно данным, собранным Торгово-промышленной палатой, производство во французском Лионе упало на 70%, передает BFM TV.

Во всей Франции эпидемия коронавируса вызывает опасения по поводу начала экономического кризиса.

Известно, что некоторые компании сталкиваются с трудностями поставок и отсутствием необходимого числа сотрудников, которые должны сидеть со своими детьми дома.

В результате две трети компаний в Лионе прибегли к программе неполного рабочего дня и чуть менее 50% внедрили систему удаленной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон планирует перенести муниципальные выборы на октябрь.

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