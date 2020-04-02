Уфа, , 09:48 — REGNUM Посевную начинают во всех аграрных районах Башкирии. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, ранняя весна примерно на пол месяца приблизила начало весенне-полевых работ в Башкирии. Так, в аграрных районах начали подкармливать озимые. В некоторых районах уже рыхлят верхний слой земли, для сохранения влаги.

Отмечается, что уже обработали одну тысячу гектаров земли.

Радий Хабиров отметил, что в текущем году будет посеяно 2 млн 58 тысяч гектаров яровых культур.

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