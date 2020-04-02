Пенза, , 09:46 — REGNUM Из резервного фонда правительства Пензенской области дополнительно выделено 12 млн рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительные средства будут направлены на обеспечение запаса лекарственных препаратов медицинскими учреждениями, а также средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения, оборудования и расходных материалов.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в текущей ситуации необходимо, чтобы медицина имела в распоряжении то, что требуется, с запасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный региональный бизнес готов внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции. Руководители нескольких компаний обратились к губернатору Пензенской области с инициативой создания фонда, который бы накапливал средства частных инвесторов для поддержки граждан и медицинских учреждений, оказавшихся в трудной ситуации. Фонд поможет самым незащищенным категориям граждан и даст возможность приобрести продукты питания, товары первой необходимости, лекарства.

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