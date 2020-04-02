Сеул, , 09:15 — REGNUM В марте 2020 года в Южной Корее индекс потребительских цен вырос на 1%, до 105,54 пунктов. Об этом 2 апреля сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, в январе показатель вырос на 1,5%, в феврале — на 1,1%. С ростом спроса на продукты питания из-за пандемии коронавируса стоимость продукции животноводства увеличилась на 6,7%, а обработанных пищевых продуктов — на 1,7%.

С другой стороны, цены на автомобили упали на 2,6%, а расходы в местах общественного питания, напротив, выросли на 0,9%.

Специалисты отмечают, что на рост цен повлияли изменение структуры потребления, а также политика правительства по стабилизации экономики.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.

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