Пекин, , 09:02 — REGNUM Размер флота китайских грузовых авиалайнеров достиг 173 самолётов, обещая серьезные перспективы развития воздушных грузоперевозок в стране, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Число грузовых лайнеров составляет около 4,5% от общего числа гражданских транспортных самолётов Китая, сообщили Китайской администрации гражданской авиации (CAAC).

К настоящему момент в Китае насчитывается всего 55 авиакомпаний, из которых лишь 10 специализируются на воздушных авиаперевозках. Из них шесть — государственных. При этом, воздушный транспорт сыграл ключевую роль в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране.

В период с 2021 по 2025 годы страна продолжит укреплять сектор региональных сектор грузовых авиаперевозок, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР. Так, первый целиком грузовой аэропорт ожидается открыть к 2022 году в городе Эчжоу провинции Хубэй.