Париж, , 08:51 — REGNUM В условиях самоизоляции у потребителей во Франции нет праздничного настроения, и ожидается, что продажи шоколада упадут как минимум на 30%, передает BFM TV.

Известно, что Пасха — это важное время для производителей шоколада. Приблизительно 15 000 тонн шоколада продаются каждый год в течение нескольких дней по всей Франции, или 4% годового потребления. Эти несколько дней в апреле представляют второй по важности период после Рождества.

Большая часть продаж осуществляется в гипермаркетах (58%), но в связи с введением карантина жители Франции предпочитают ходить в магазины у дома.

Чтобы сохранить то, что можно сохранить, крупные сети пытаются продвигать онлайн-продажи.

Напомним, во Франции Пасха состоится 12 апреля 2020 года. По традиции, во Франции в Пасху принято дарить шоколадные яйца, кроликов и курочек.