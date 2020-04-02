Оттава, , 08:54 — REGNUM Дилер Lamborghini Montreal в Канаде выставил на продажу Countach 25th Anniversary 1990 года. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

По информации продавца, авто проехало всего 135 км. Всего было собрано 657 единиц таких суперкаров. Машина оценивается в 799,9 тыс. канадских долларов (около 45,15 млн руб.).

У версии Countach 25th Anniversary имеется порядка 500 новшеств, которые ориентированы на улучшение дизайна и увеличение удобства машины.

Под капотом суперкара 455-сильный агрегат V12 рабочим объёмом 5,2 литра. Авто может ускоряться с 0 до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Максимальная скорость суперкара равна 295 км/ч.

Countach 25th Anniversary оснащён весьма продвинутым для 90-х оборудованием: стеклоподъемниками с электрическим приводом, креслами с электрорегулировкой, новым рулевым колесом и кондиционером.

Однако эксклюзивность выставленного на торги автомобиля заключается ещё и в том, что созданием его внешнего облика занимался учредитель компании Pagani Горацио Пагани.

Ранее ателье Mansory из Германии провело модернизацию кроссовера Lamborghini Urus, увеличив его производительность до 838 «лошадей».

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