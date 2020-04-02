Пермь, , 08:41 — REGNUM Власти Пермского края объявили аукцион на поставку трех бульдозеров. Спецтехнику намерены задействовать в борьбе с лесными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 28,6 млн рублей. Итоги аукциона подведут 30 апреля.

Исполнитель контракта должен осуществить поставку машин на Чердынскую, Соликамскую и Чайковскую лесопожарные станции в течение 90 дней с даты заключения договора. Согласно техзаданию, бульдозеры должны быть новыми (не ранее 2020 года выпуска) и обеспечены системой защиты от падающих деревьев и системой ГЛОНАСС с возможностью передачи данных в формате EGTS.

Бульдозеры незаменимы при создании заградительных полос в целях недопущения распространения лесного пожара, отметили в краевом минприроды.

Сейчас лесопожарные станции региона имеют девять бульдозеров.