Москва, , 08:41 — REGNUM В начале текущей недели экспортные цены на нефть российской марки Urals за баррель опустились ниже нуля. Как сообщает аналитическое агентство Argus, так, 30 марта нефть этого сорта стоила порядка минус 1007 рублей за тонну, 31 марта — уже минус 1,2 тыс. рубля за тонну.

Читайте также: Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Поясняется, что это произошло из-за того, что затраты на транспортировку нефти, на оплату экспортных пошлин, другие издержки превысили непосредственно стоимость нефти как добываемого продукта.

Поставщики опасаются, что если период низких цен затянется, возможна нулевая или даже отрицательная доходность продаж нефти в России. Это само по себе невероятное для рынка явление, свидетельствующее о том, что рынок нефти находится в глубочайшем кризисе.

Также по теме: Позитивен для экономики России: уровень нефти Urals

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель. Всего за прошедшую неделю российский экспорт нефти подешевел на $5,51 за баррель.

Напомним, что обвал нефтяных цен начался в начале марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении уровня добычи нефти. Россия не согласилась на дальнейшее сокращение уровня добычи и предлагала остановиться на том уровне, который был на момент переговоров, но Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем сокращении.

Добавим, что на сегодня, 2 апреля, российская нефть марки Urals торгуется на уровне $18,45 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Без оптимизма. Прогноз по рынку нефти на апрель