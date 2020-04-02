Москва, , 08:34 — REGNUM С начала апреля цена на машины «АвтоВАЗа» стала выше на 5−9 тыс. рублей. Таким образом, автомобили Lada стали дороже почти на 1% от прежней стоимости. Об этом свидетельствуют данные на официальном интернет-портале Lada.

Стоит отметить, что «АвтоВАЗ» уже второй раз поднимает ценники на свои автомобили в текущем году. Самое большое подорожание отмечено у моделей Vesta SW, SW Cross и XRAY Cross. Они стали дороже на 9 тыс. рублей.

На 7 тыс. рублей подорожали Lada Vesta Cross, Vesta Sport и просто Vesta. Не изменилась только цена на Vesta CNG.

Кроме того, на 5 тыс. рублей повысилась стоимость машин Lada Granta.

Напомним, с 1 января 2020 года цены на автомобили «АвтоВАЗа» выросли на фоне роста утилизационного сбора. Так, Lada Granta стала дороже на 11 тыс. рублей.

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