Вашингтон, , 08:24 — REGNUM В марте 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала резкий спад продаж в США из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает KBS со ссылкой на представителей американской дочерней компании.

Согласно опубликованным данным, продажи компании сократились на 43%, до 35 118 автомобилей.

«С распространением коронавируса нового типа автомобильная промышленность всего мира столкнулась с трудностями, среди которых сбои в производстве», — отметили в компании.

Отмечается, что продажи предприятиям и агентствам по прокату автомобилей сократились на 54%, а розничные продажи — на 39%.

Учитывая ухудшение мартовских показателей, общий объём продаж на рынке США в первом квартале года сократился на 11%, до 130 875 автомобилей.