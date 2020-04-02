Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти апреля завершились небольшим снижением на 0,35%, до $25,65 за баррель. Сегодня, 2 апреля, можно ждать восстановление цен на нефть марки Brent до $30, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 13,8 млн баррелей, до 469,2 млн баррелей (прогноз был +3,997 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 7,5 млн баррелей, до 246,8 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей).

Запасы дистиллятов упали на 2,2 млн баррелей, до 122,2 млн баррелей (прогноз был 500 тыс. Баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 13 млн баррелей в сутки.

Участники рынка не удивились росту запасов нефти и бензина, так как понимают, что спрос снижением из-за коронавируса. Нефтяной рынок также получил поддержку от президента США Дональда Трампа. Он предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти.

2 апреля на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 2,18%, до $26,21. Покупатели пробили важный технический уровень. Если они воспользуются техническим сигналом, то к вечеру цена может подскочить до $30,20 за баррель.

Это технический сигнал и чем больше трейдеров его увидят на графике, тем выше вероятность повышательного движения. После достижения отметки в ;$30, покупатели переключатся на $32,30. Поддержка располагается на уровне $22,75.

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